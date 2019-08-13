Ордец: Зеленский настроен мириться с Путиным, Порошенко вообще не шёл на контакт

Украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.

«У меня родители живут в так называемой зоне АТО. Смотрю, как из Киева освещают жизнь в Донбассе — и всё совершенно не так. Говорят одно, а на деле другое. И так уже давно.



Дай бог, чтобы всё было хотя бы так же спокойно, как сейчас. Уверен, новый президент о чём-то да договорится. Надеюсь, в ближайшее время это закончится, и люди заживут мирно. Наши народы всю свою историю шли рядом, и я не хочу вражды.



Зеленский открыто призывает к диалогу с Путиными, они созваниваются. Порошенко, насколько я слышал, даже не хотел с Путиным иметь дела. А новый президент настроен мириться.



Я не ходил на выборы президента. Не специально, так получилось, были планы. Но болел за Зеленского и процентов на 90 чувствовал, что он станет президентом. Он и победил Порошенко с большим отрывом», — приводит слова Ордеца Sport24.