Видео: дикий фэйл вратаря в азиатской Лиге чемпионов
Вратарь иранского «Зоб Ахана» Мохаммад Багер Садеги совершил грубейшую ошибку в ответном матче 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов с аравийским «Аль-Иттихадом».
В начале второго тайма при счёте 1:1 Садеги далеко выскочил из ворот и попытался выбить мяч, но не попал по нему, что и привело к голу. В итоге «Аль-Иттихад» одержал победу со счётом 4:3 и вышел в четвертьфинал. В первом матче аравийский клуб также победил — 2:1.
Азиатская Лига чемпионов основана в 1967 году. С 2003 года турнир обрёл нынешнее название и свой нынешний формат. Наиболее титулованным клубом является южнокорейский «Пхонан Стилерс», который выигрывал турнир три раза. Действующим победителем является японский клуб «Касима Антлерс».
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