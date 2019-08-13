Кто был лучшим игроком 5-го тура РПЛ?

Накануне матчем «Ростов» — «Крылья Советов» (1:0) завершился пятый тур Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим игроком 5-го тура РПЛ?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.

На это звание претендуют: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Сослан Джанаев («Сочи»), Артём Дзюба («Зенит»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Гус Тиль («Спартак»), Джоэль Фамейе («Оренбург») и Эльдор Шомуродов («Ростов»).

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».