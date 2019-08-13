Кто был лучшим игроком 5-го тура РПЛ?
Накануне матчем «Ростов» — «Крылья Советов» (1:0) завершился пятый тур Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто был лучшим игроком 5-го тура РПЛ?
Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.
На это звание претендуют: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Сослан Джанаев («Сочи»), Артём Дзюба («Зенит»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Гус Тиль («Спартак»), Джоэль Фамейе («Оренбург») и Эльдор Шомуродов («Ростов»).
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
- 13 августа 2019
-
11:24
-
11:08
-
11:02
-
10:49
-
10:40
-
10:38
-
10:23
-
10:14
-
10:05
-
09:49
-
09:47
-
09:37
-
09:30
-
09:28
-
09:27
-
09:10
-
08:32
-
08:20
-
08:03
-
07:45
-
07:16
-
06:57
-
05:46
-
05:24
-
04:14
-
03:55
-
03:41
-
03:05
-
02:48
-
02:03
-
01:50
-
01:29
-
00:45
-
00:44
-
00:38
Партнерский контент