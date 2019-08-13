Агент Рибери рассказал, от чего зависит переход игрока в «Локомотив»

Жан-Пьер Берне, агент французского полузащитника Франка Рибери, заявил, что его клиент может перейти в московский «Локомотив», но окончательное решение футболист примет, посоветовавшись с семьей.



«Как я уже говорил, «Локомотив» действительно заинтересован в услугах Франка. Никто никакие предложения не отклонял, переговоры ведутся. Но очень многое поставлено на карту, потому что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию. А семья для него на первом месте. Так что в любом случае, последнее слово за ним», — цитирует агента Sport24.



Напомним, Рибери покинул «Баварию» по окончании прошлого сезона после 12 лет в клубе. В настоящий момент 36-летний футболист пребывает в статусе свободного агента. Ранее он также защищал цвета таких клубов, как «Булонь», «Олимпик Алес», «Брест», «Метц», «Галатасарай» и «Марсель». В сборную Франции хавбек вызывался с 2006 по 2014 год.

Агент Рибери подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту