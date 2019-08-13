Гендиректор «Крыльев»: наверное, про тучи над Божовичем пишет какой-то шаман

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой главный тренер самарской команды Миодраг Божович в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

«Пишут, что над Божовичем «сгущаются тучи»? Это, наверное, какой-то шаман пишет, пусть их разгонит. У нас полное доверие к главному тренеру и со стороны клуба, и со стороны болельщиков, что самое главное. Так что ничего ни над кем не сгущается. Всё в порядке, все работают», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сезон-2019/20 «Крылья Советов» начали с домашней победы над ЦСКА (2:0), после чего проиграли «Арсеналу» (2:3), «Уфе» (1:2) и «Локомотиву» (1:2). После пяти туров самарцы занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.