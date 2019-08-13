Сёмин награжден Орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ордена Александра Невского главному тренеру «Локомотива» Юрию Сёмину. Документ опубликован на сайте правовой информации. Орден вручается за особые личные заслуги перед Отечеством в различных сферах деятельности.



Ранее Сёмин также был награждён орденом Почёта за заслуги в развитии физической культуры и спорта, именной звездой на Аллеи Славы «Локомотива», Орденом Славы Республики Мордовия и почётной грамотой «За большой вклад в развитие отечественного футбола».

В качестве тренера Сёмин трижды становился чемпионом России, шесть раз обладателем Кубка страны и трижды — Суперкубка. С киевским «Динамо» выигрывал чемпионат и Суперкубок Украины.