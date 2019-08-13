Экс-игрок «Рубина»: однажды Шаронов даже Ибрагимовичу подзатыльник дал

Бывший игрок «Рубина» Илья Кухарчук рассказал, что нынешний главный тренер казанского клуба Роман Шаронов был очень жёстким футболистом.

«У Шаронова жена и трое детей — какой уж тут беспредел в обычной жизни? А вот на поле — да, он всех «вырубал». Помню, что он однажды даже Златану Ибрагимовичу подзатыльник дал, когда «Рубин» встречался с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Такое вот «отмочить» мог, да.



Шаронов был очень суровым, плюс играл на позиции центрального защитника. Чаще мне «пихал» лишь помощник главного тренера Александр Мацюра. Я его только и слышал по большей части. За меня даже как-то раз заступился Махач Гаджиев, который попросил «не убивать» парня своими придирками. А я что ни делал на поле — всё ему казалось, что плохо. Поэтому не помню, чтобы Шаронов в таком же объёме что-то предъявлял молодым», — приводит слова Кухарчука News.ru.