Лэмпард объяснил, почему Давид Луис покинул «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему в летнее трансферное окно стан лондонской команды покинул защитник Давид Луис, перешедший в «Арсенал».
«Конечно, не было никакой забастовки или что-то вроде этого, поэтому я хочу сразу это прояснить. День, когда Давид не тренировался, был решением, которое я принял, потому было ясно, как мы будем идти дальше. Я очень доволен составом, который у меня сейчас есть, и я сосредоточен на нём. „Арсенал “хотел его, поэтому мы должны были принять решение. Было решено, что Давид переедет в „Арсенал“ и я сосредоточусь на том, что у меня здесь. Конечно, он хороший игрок и перешёл к конкуренту, но такова была ситуация», — цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».
Давид выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год, после чего провёл два сезона в «Пари Сен-Жермен». В 2016-м защитник вернулся в лондонский клуб. В минувшей кампании забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 36 матчах английской Премьер-лиги.
В составе «Челси» Луис — чемпион АПЛ (2017), обладатель Кубка Англии (2012, 2018), а также победитель Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013, 2019).
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