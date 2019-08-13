Звёзды футбола России и Украины сыграли в одной команде

11 августа на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте состоялся товарищеский матч легенд «Пахтакора» и сборной СССР. Встреча была приурочена к 40-летию годовщины авиакатастрофы 1979 года, в которой погибли 17 футболистов «Пахтакора».

Матч завершился вничью 4:4, а затем звёзды футбола прошлых лет отметили встречу на банкете.

«Пахтакор» — сборная СССР — 4:4 (3:2)

Голы: Азамат Абдураимов 8, 26, 50-пен, Бозоров 17 — Беланов 27, 51, 54, Кузнецов 28.



«Пахтакор» (общий состав): Алексей Рощин, Мурод Алиев, Денис Иванков, Фарход Магомедов, Махмуд Собиров, Ислом Ахмедов, Нумон Хасанов, Игорь Шквырин, Азамат Абдураимов, Жасур Абдураимов, Илхом Шарипов, Жаъфар Ирисметов, Равшан Бозоров, Нумон Нурматов, Олег Собиров, Александр Хвостунов, Сергей Лебедев, Ойбек Усмонхужаев, Бахтиёр Ашурматов, Фуркат Эсонбоев, Павел Бугало, Сергей Лущан, Кайрат Утабоев, Собир Ходиев, Абдукаххор Маъруфалиев, Гоча Ткебучава, Миржалол Косимов, Нуриддин Амриев, Юрий Курбико.



Сборная СССР: Отар Габелия, Куралбек Ордабаев, Руслан Нигматуллин, Владимир Гулямхайдаров, Владимир Бессонов, Алексей Михайличенко, Александр Заваров, Вагиз Хидиятуллин, Валерий Кечинов, Валерий Шмаров, Дмитрий Кузнецов, Рамиз Мамедов, Александр Мирзоян, Андрей Еманов, Андрей Пятницкий, Владимир Гуцаев, Александр Чивадзе, Андрей Канчельскис, Василис Хадзипанагис, Евгений Яровенко, Андрей Фёдоров.