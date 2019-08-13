В «Ахмате» прокомментировали резонансное видео с президентом клуба и судьёй

В пресс-службе «Ахмата» прокомментировали видео, на котором президент грозненского клуба Магомед Даудов держит за руку арбитра Алексея Сухого после окончания матча 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:3).



«После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьёй, это нормальное явление. После игры «Ахмат» — «Спартак» президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибунное помещение. Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку: а куда ещё направляться судьям после игры, как не в подтрибунное помещение?



Что касается некого воздействия на судей, это фантазия части людей и некоторых журналистов. Если бы такое воздействие было оказано, то оно было бы отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча», — заявили в пресс-службе «Ахмата» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

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