Озил и Колашинац могут пропустить ещё несколько матчей из-за угроз нападения

Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Зеад Колашинац по-прежнему находятся под круглосуточной охраной и могут пропустить ещё несколько матчей из-за угроз нападения, утверждает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что игроки могли вступить в конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока. Из соображений безопасности оба футболиста пропустили матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).
Недавно появилась информация, что на автомобиль Озила было совершено нападение двумя неизвестными. Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого футболиста. 27-летним Ферхату Эркану и Саламану Экинджи были предъявлены обвинения в нарушении закона об общественном порядке. В сентябре они предстанут перед судом.
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