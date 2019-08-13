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Озил и Колашинац могут пропустить ещё несколько матчей из-за угроз нападения

Озил и Колашинац могут пропустить ещё несколько матчей из-за угроз нападения
Футбол / Англия 0

Игроки лондонского «Арсенала» Месут Озил и Зеад Колашинац по-прежнему находятся под круглосуточной охраной и могут пропустить ещё несколько матчей из-за угроз нападения, утверждает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что игроки могли вступить в конфликт с представителями криминальных структур с Ближнего Востока. Из соображений безопасности оба футболиста пропустили матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0).

Недавно появилась информация, что на автомобиль Озила было совершено нападение двумя неизвестными. Позднее полиция задержала двух граждан около дома немецкого футболиста. 27-летним Ферхату Эркану и Саламану Экинджи были предъявлены обвинения в нарушении закона об общественном порядке. В сентябре они предстанут перед судом.

На Озила и Колашинаца нападали несколько раз за последние дни
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