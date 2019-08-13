Роналду рассказал, чем он отличается от Месси
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мнением о том, чем он отличается от форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Отличие меня от Месси состоит в том, что я играл за несколько клубов и выигрывал с ними Лигу чемпионов. Я был лучшим бомбардиром Лиги чемпионов шесть сезонов подряд. Существует не так много игроков, которые выиграли Лигу чемпионов пять раз, поэтому я думаю, что могу идентифицировать себя с этим турниром.
Месси — отличный футболист, которого будут помнить не только за его пять «Золотых мячей», но и за то, что он прогрессировал, как и я, год за годом», — приводит слова Роналду Football Italia со ссылкой на DAZN.
Напомним, что 34-летний Роналду, так же как и Месси, является пятикратным обладателем «Золотого мяча».
Роналду: в деньгах я больше не нуждаюсь, хочу вписать своё имя в историю футбола
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