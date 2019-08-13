Самедов побывал в гостях у Воронина в Одессе

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов побывал в Одессе в гостях у бывшего одноклубника по «Динамо» Андрея Воронина.

«Брат, спасибо за суперотдых!» — написал Самедов в своём «инстаграме», прикрепив видеоролик с отпуска.

Напомним, что Самедов в конце июля объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

35-летний Самедов является воспитанником московского «Спартака». В составе красно-белых он выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год. Также хавбек играл за «Локомотив», «Москву», «Динамо» и «Крылья Советов». За сборную России принял участие в 53 матчах, в которых стал автором семи забитых мячей. Самедов становился чемпионом России со «Спартаком», а также трижды выигрывал Кубок страны в составе «Локомотива».