Стало известно, какую зарплату требует Рибери

Полузащитник Франк Рибери, который находится в статусе свободного агента, хочет подписать со своей будущей командой контракт на два сезона с окладом в € 8 млн в год, сообщает Futbol Arena.
Издание отмечает, что главным претендентом на француза является «Фиорентина», но итальянцы не готовы платить такую зарплату. Также на Рибери претендуют «Локомотив» и «Галатасарай». Ранее Жан-Пьер Берне, агент хавбека, подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту.
Напомним, Рибери покинул «Баварию» по окончании прошлого сезона после 12 лет в клубе. В настоящий момент 36-летний футболист пребывает в статусе свободного агента. Ранее он также защищал цвета таких клубов, как «Булонь», «Олимпик Алес», «Брест», «Метц», «Галатасарай» и «Марсель». В сборную Франции хавбек вызывался с 2006 по 2014 год.
В минувшем сезоне Франк забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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