Слуцкий — Дзюбе: ну, игрочишка, держись
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий ответил в социальной сети нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, который прокомментировал появление в «Инстаграме» аккаунта российского специалиста.
Ранее Дзюба написал: «Наконец-то Леонидбургер появился в „инстаграме“! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с Марса!».
«Ну, игрочишка, держись», — ответил ему Слуцкий.
Слуцкий — Дзюбе: ну, игрочишка, держись
Фото: Инстаграм
Российский специалист работает с «Витессом» с 2018 года. Во 2-м туре Эредивизии «Виллем II» принимал «Витесс». Матч прошёл в Тилбурге и завершился со счётом 2:0 в пользу подопечных Слуцкого.
«Витесс» набрал 4 очка и после двух туров занимает восьмое место в турнирной таблице Эредивизии, уступая сразу пяти командам лишь по дополнительным показателям.
Дзюба — о Слуцком: наконец-то Леонидбургер появился в «Инстаграме»!
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