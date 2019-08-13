Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий ответил в социальной сети нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе, который прокомментировал появление в «Инстаграме» аккаунта российского специалиста.

Ранее Дзюба написал: «Наконец-то Леонидбургер появился в „инстаграме“! Трепещите, жалкие людишки и мыши-рокеры с Марса!».

«Ну, игрочишка, держись», — ответил ему Слуцкий.

Слуцкий — Дзюбе: ну, игрочишка, держись Фото: Инстаграм

Российский специалист работает с «Витессом» с 2018 года. Во 2-м туре Эредивизии «Виллем II» принимал «Витесс». Матч прошёл в Тилбурге и завершился со счётом 2:0 в пользу подопечных Слуцкого.



«Витесс» набрал 4 очка и после двух туров занимает восьмое место в турнирной таблице Эредивизии, уступая сразу пяти командам лишь по дополнительным показателям.