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Экс-тренер ЦСКА: поступок Миладиновича хамский, он заслужил дисквалификацию

Экс-тренер ЦСКА: поступок Миладиновича хамский, он заслужил дисквалификацию
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал эпизод с форвардом «армейской» команды Фёдором Чаловым в матче 5-го тура РПЛ с «Сочи» (0:0), в ходе которого нападающему разбили нос.

«Без всяких сомнений, это красная карточка и пенальти. Но именно с точки зрения судейства момент очень сложный, поскольку арбитр находился в другом месте и не мог это видеть. А вот боковые и помощники скорее должны были увидеть, чем нет. Но судить не буду. Но был бы VAR, всё было бы решено в пользу ЦСКА.

Кто бы что сейчас ни говорил, что Миладинович не хотел бить Фёдора, мы тоже в своё время не в волейбол играли и знаем, как вести себя на поле. Безусловно, это был умышленный удар локтем. Говорить не о чем, поступок хамский, с чего бы он ни начался. Он заслужил дисквалификацию», — цитирует Корнаухова «RT на русском».

Миладинович вызван на заседание КДК для рассмотрения эпизода с Чаловым
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