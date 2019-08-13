Карпин: Макгиди мог получить красную карточку, потому что обиделся сам на себя

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился воспоминаниями о работе с экс-полузащитником красно-белых Эйденом Макгиди.
«Макгиди — один из самых одарённых игроков, с которыми я работал. Но психологически неуравновешенный, а с психологически неуравновешенным мужчиной и жене дома трудно будет. Человек мог получить красную карточку только потому, что обиделся сам на себя. Я пытался и запугивать, и задабривать его, иногда ссылкой в дубль угрожал. Психолог у него тоже был, но, видимо, не помог. Но понятны были эти проблемы не сразу.
Но ничего криминального не было, психуют все. С субординацией между игроком и тренером всё тоже было хорошо. Бытовых проблем с ним не было. В игре – да, но это из-за психологической неуравновешенности. Сложно было, но так с любым человеком, который не понимает реакцию на какую-то вещь», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 13 августа 2019
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