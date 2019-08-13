«Красавчик, интеллектуал, физрук...» Дзюба опубликовал яркие фото Слуцкого
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в своём «инстаграме» опубликовал яркие фотографии главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
На подписях к фото футболист назвал тренера красавчиком, интеллектуалом, физруком, панчером, доцентом, хищником, танцором, кавээнщиком и моделью.
48-летний российский специалист работает с «Витессом» с 2018 года. Во 2-м туре Эредивизии «Виллем II» принимал «Витесс». Матч прошёл в Тилбурге и завершился со счётом 2:0 в пользу подопечных Слуцкого.
«Витесс» набрал 4 очка и после двух туров занимает восьмое место в турнирной таблице Эредивизии, уступая сразу пяти командам лишь по дополнительным показателям. В матче 3-го тура клуб из Арнема на своём поле встретится с «ПЕК Зволле». Матч состоится 16 августа.
Дзюба — о Слуцком: наконец-то Леонидбургер появился в «Инстаграме»!
- 13 августа 2019
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