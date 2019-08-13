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«Уфа» может приобрести одного из лучших бомбардиров ФНЛ Макарова

«Уфа» может приобрести одного из лучших бомбардиров ФНЛ Макарова
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Нефтехимика» Денису Макарову.

Башкирская команда может совершить трансфер уже этим летом.

21-летний Макаров является воспитанником «Оренбурга». В «Нефтехимик» хавбек перебрался летом 2018 года на правах свободного агента.

В настоящее время Макаров делит 1-3-е место в списке лучших бомбардиров Футбольной национальной лиги. На счету футболиста пять забитых мячей (два — с пенальти) в пяти матчах ФНЛ.

«Уфа», набрав четыре очка, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после пяти туров. Следующий матч уфимский клуб проведёт с «Ростовом». Встреча состоится 18 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало матча — в 16:30 мск.

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