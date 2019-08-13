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Милевский: Алиев не бухает, все мы бываем опухшие иногда

Милевский: Алиев не бухает, все мы бываем опухшие иногда
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал, чем занимается Александр Алиев, его бывший партнёр по сборной Украине.

«А что с ним? Всё нормально вроде. Да не бухает он, с чего вы взяли, что он бухает? Все мы бываем опухшие иногда. Он дал большое интервью телеканалу Eurosport, подал документы на тренерские лицензии категории A и B.

Мне кажется, ничего там нет такого. Человек занимается, ну и занимается. Слава богу, я с ним на связи. Он — мой очень хороший друг, поэтому поддерживаем отношения, как ни с кем другим, если честно», – сказал Милевский в эфире YouTube-канала «От души в душу».

Алиев защищал цвета киевского «Динамо» с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Также Александр успел поиграть в России за «Локомотив» и «Анжи». В прошлом году хавбек завершил карьеру.

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