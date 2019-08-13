Деменко: «Краснодару» понятна тактика «Порту», есть все шансы на групповой этап

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар». Встреча состоится сегодня, 13 августа. В первом матче португальцы победили на выезде со счётом 1:0.



«Уверен, что у «Краснодара» есть все шансы на выход в групповой этап. Домашнее поражение — это очень неприятный момент, но с другой стороны, «Краснодар» показал, что может играть на равных с «Порту». Я изначально сказал, что шансы на победу 50 на 50. У нашего соперника есть преимущество в один мяч, но «Краснодар» постарается забить больше. Тем более сейчас «Краснодару» стала понятна вся тактика игроков «Порту». Мне бы хотелось увидеть, как «Краснодар» сегодня забьёт два гола, уверен, они выложатся по полной.



Отсутствие Перейры — это потеря для «Порту», но не думаю, что он способен повлиять на исход матча либо какой-то момент, хоть Перейра и мог бы подбадривать футболистов. Что касается «Краснодара», то вместо Ари на поле может выйти Игнатьев, всё-таки он отличился в последнем матче РПЛ. Возможно, у него есть какие-то недопонимания в игровом плане, где-то ему не доверяют, но он является хорошей заменой в этой ситуации», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Срибной.

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