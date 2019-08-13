Новичок «Барселоны» Нето пропустит 6-8 недель из-за перелома руки

Бразильский вратарь «Барселоны» Нето успешно перенёс операцию по поводу перелома запястья, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Ожидается, что сроки восстановления голкипера составят от шести до восьми недель. Таким образом, голкипер вернётся в строй не раньше октября.

Нето этим летом перешёл в «Барселону» из «Валенсии». Сумма сделки составила € 26 млн, и она может увеличиться ещё на € 9 млн за счёт бонусов. Бразилец подписал с «Барселоной» контракт до лета 2023 года. В обратном направлении отправился голландский голкипер каталонцев Яспер Силлессен, за которого «летучие мыши» заплатили € 35 млн.

29-летний Нето ранее выступал за «Атлетико Паранаэнсе», «Фиорентину» и «Ювентус». За сборную Бразилии он провёл один матч.