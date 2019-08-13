Егоров: Джикии следовало показать жёлтую карточку за стычку с Мбенге

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров отметил, что бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим, обслуживавшая матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмата» со «Спартаком» (1:3), допустила ошибку, не дав жёлтую карточку защитнику «Спартака» Георгию Джикии за эпизод со стычкой с нападающим «Ахмата» Аблайем Мбенге.



«Наступ на ногу сопернику — игрок грозненской команды опоздал к мячу — это чистая жёлтая карточка. Она показана абсолютно правильно. После гола произошло что-то между Джикией и Мбенге, в этой ситуации Алексей Сухой не до конца разобрался. Джикии тоже следовало показать жёлтую карточку, так как он рукой зацепил Мбенге. Это как раз и подогрело ситуацию. Одному игроку показали жёлтую карточку, а другому нет», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Егоров: гол «Ахмата» в ворота «Спартака» нельзя было засчитывать