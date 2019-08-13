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Егоров: ситуация с Чаловым однозначная — это удаление и пенальти в пользу ЦСКА

Егоров: ситуация с Чаловым однозначная — это удаление и пенальти в пользу ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением об эпизоде в матче 5-го тура чемпионата России ЦСКА – «Сочи» (0:0), в котором на нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове были нарушены правила.

На 93-й минуте встречи защитник гостей Иван Миладинович попал локтем в нос форварду. После удара у второго потекла кровь. Он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков инцидент оставил без внимания.

«Завтра на КДК будет рассмотрен момент с Чаловым. Здесь ситуация однозначная – игрок должен был быть удалён и должен был быть назначен одиннадцатиметровый удар. Других вариантов быть не может. Желаю Чалову скорейшего выздоровления. От всей души», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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