Егоров: фол на Сигурдссоне — это жёлтая карточка. Мешков сказал: «Я подвис»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров высказался об эпизоде в матче 5-го тура чемпионата России ЦСКА – «Сочи», в котором защитник гостей нарушил правила на полузащитнике хозяев Арноре Сигурдссоне, нанеся ему травму.



Исландский хавбек был заменён в матче с «Сочи» на 28-й минуте. Вместо него на поле вышел Константин Кучаев. Встреча в итоге завершилась со счётом 0:0.



«В случае с Сигурдссоном это та ситуация, когда невозможно не показать жёлтую карточку. Но это не красная. Когда мы в таких моментах их не показываем, это нервирует всех. В личном разговоре с Мешковым после игры он сказал: «Я подвис», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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