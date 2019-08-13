Женщина-судья Фраппар: назначение на матч «Ливерпуль» — «Челси» стало сюрпризом

Судья Стефани Фраппар прокомментировала своё назначение на матч за Суперкубок УЕФА «Ливерпуля» с «Челси».
«Я очень счастлива, для меня назначение стало сюрпризом. Я не ожидала, что мне дадут обслужить матч за Суперкубок УЕФА — это большая честь для меня и для всего женского судейства в целом. Я надеюсь, что моё назначение станет примером для других женщин-арбитров и для всех девочек, желающих стать рефери», — приводит слова Фраппар пресс-служба УЕФА.
Предстоящий матч за Суперкубок УЕФА станет первым в истории мужских еврокубковых турниров, на котором будет работать женщина-судья. В роли ассистентов Фраппар выступят Мануэла Николоси и Мишель О’Нил.
Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится завтра, 14 августа, на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 13 августа 2019
-
20:33
-
20:26
-
20:15
-
19:51
-
19:46
-
19:32
-
19:14
-
19:00
-
18:57
-
18:39
-
18:29
-
18:24
-
18:21
-
18:05
-
17:58
-
17:42
-
17:37
-
17:30
-
17:19
-
17:12
-
17:01
-
16:51
-
16:47
-
16:44
-
16:27
-
16:25
-
16:13
-
16:12
-
16:01
-
15:56
-
15:52
-
15:48
-
15:46
-
15:27
-
15:26