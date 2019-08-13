Женщина-судья Фраппар: назначение на матч «Ливерпуль» — «Челси» стало сюрпризом

Судья Стефани Фраппар прокомментировала своё назначение на матч за Суперкубок УЕФА «Ливерпуля» с «Челси».



«Я очень счастлива, для меня назначение стало сюрпризом. Я не ожидала, что мне дадут обслужить матч за Суперкубок УЕФА — это большая честь для меня и для всего женского судейства в целом. Я надеюсь, что моё назначение станет примером для других женщин-арбитров и для всех девочек, желающих стать рефери», — приводит слова Фраппар пресс-служба УЕФА.



Предстоящий матч за Суперкубок УЕФА станет первым в истории мужских еврокубковых турниров, на котором будет работать женщина-судья. В роли ассистентов Фраппар выступят Мануэла Николоси и Мишель О’Нил.



Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится завтра, 14 августа, на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Лэмпард рад, что матч за Суперкубок УЕФА будет обслуживать женщина-арбитр