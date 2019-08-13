Дзюба: если бы в «Спартак» позвали, не пошёл бы

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, почему не стал бы возвращаться в московский «Спартак».



«Мне партнёры по команде задают вопрос: «А если бы в «Спартак» позвали, ты пошёл бы?» Нет, не пошёл бы. Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет. Я считаю, что ушёл достойно. Никого не предавал, никого не оскорблял. Я ни разу не праздновал и не буду праздновать гол в ворота «Спартака». У меня осталось определённое уважение. Просто есть люди, которые хотят слышать, а есть те, которым бесполезно объяснять», — сказал Дзюба в интервью, опубликованном на канале «Рашен Football» в YouTube.

Дзюба выступал в составе основной команды «Спартака» с 2006 по 2015 год. Вместе с московским клубом трижды становился серебряным призёром чемпионата России.