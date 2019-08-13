Гранат восстановился после перелома и вернулся к тренировкам с «Рубином»
Защитник «Рубина» Владимир Гранат восстановился после травмы и приступил к тренировкам с казанской командой, сообщает пресс-служба «Рубина».
Напомним, Гранат получил перелом малоберцовой кости после неудачного падения в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19 с «Ростовом» (0:2).
Фото можно посмотреть на странице «Рубина» в «Твиттере».
Гранат выступает за «Рубин» с 2017 года. В минувшем сезоне 32-летний футболист принял участие в 18 матчах за казанскую команду.
Казанский «Рубин» набрал 7 очков в 5 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 13 очков в 5 матчах.
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