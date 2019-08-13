Губерниев: в ближайшее время думаю возобновить карьеру вратаря, жду предложений!

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об успехах на поприще футбольного вратаря.



«Друзья, в Ростове вспомнил, что я блестящий футбольный голкипер! Сыграл на ноль, пропустил только с пенальти, который сам и придумал! В ближайшее время думаю возобновить карьеру вратаря, тем более что перчатки классные есть. Подарок моего дорогого друга Малафеева! Слава, ещё раз спасибо. Если кому нужен вратарь — жду предложений! Ну а пока готовлюсь обозревать футбол после „Порту“ — «Краснодар». Наши вратари всех победят!" — написал Губерниев на странице в «Инстаграме».

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.