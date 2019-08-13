Канте снова получил травму, его участие в матче с «Ливерпулем» под вопросом

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии полузащитников Н’Голо Канте и Виллиана и защитника Антонио Рюдигера в преддверии матча за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем».



«Канте начал матч с «Манчестер Юнайтед» на скамейке запасных из-за травмы. Прекрасно знаю, насколько он важен. Во время матча он получил ещё одно небольшое повреждение. Решение по нему приму позже.



Виллиан близок к возвращению в строй, но выпустить его в столь интенсивном матче будет непросто. На этой неделе он будет работать и набирать форму. Завтра он будет на скамейке запасных. То же самое касается и Рюдигера», — цитирует Лэмпарда Goal.com.



Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится завтра, 14 августа, на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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