Дзюба: судя по всему, в АПЛ уже не поеду

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба отметил, что уже вряд ли сможет попробовать силы в английской Премьер-лиге.



«Судя по всему, в АПЛ уже не поеду. Что касается работы после завершения карьеры, у меня несколько вариантов. Народ предлагает пойти экспертом на телевидение, потому что там я устрою такой пожар для всех, что все берегитесь. Но я больше склоняюсь к тому, чтобы попробовать себя тренером. Если не пойдет — тогда в эксперты», — сказал Дзюба в интервью, опубликованном на канале «Рашен Football» в YouTube.



Ранее Дзюба лично заявлял о желании попробовать силы в английской Премьер-лиге. В конце весны форвард «Зенита» стал клиентом известного португальского агента Жорже Мендеша. Предполагалось, что он займётся потенциальным переходом футболиста в один из клубов АПЛ. 8 августа 2019 года летнее трансферное окно в Англии закрылось. Таким образом, он не сможет перебраться на ТуманныйаАльбион до января 2020 года.

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