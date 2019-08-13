«Карабах» проиграл АПОЭЛу на своём поле и вылетел из Лиги чемпионов

Прозвучал финальный свисток в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Карабахом» и АПОЭЛом. Встреча прошла на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку и завершилась со счётом 0:2.



Кипрская команда вышла вперёд на 33-й минуте. Автором гола стал нападающий Томас Себастьян Де Винсенти, реализовавший пенальти. На 68-й минуте преимущество гостей удвоил полузащитник Урош Матич. До финального свистка хозяева так и не сумели перевести игру в дополнительное время.



Таким образом, в раунд плей-офф вышел АПОЭЛ. В первом матче «Карабах» одержал победу со счётом 2:1. В следующем раунде киприотам предстоит сыграть с победителем пары ПАОК — «Аякс». С турнирной сеткой Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».