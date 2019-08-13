Дзюба — о словах Панарина о Путине: проблемы есть, но говорить, что всё ужасно…

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал высказывание форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина с критикой власти.
«Мне нравится НХЛ. Есть ли друзья-хоккеисты? Прямо друга нет. Знаком с Бобровским, с Ковальчуком, с Овечкиным. Очень уважаю Малкина, нравится, как он играет. За всеми игроками НХЛ слежу и переживаю за них. Панарина тоже видел, общались. Его интервью? Видел, да. Это его личное мнение. Ты можешь соглашаться, можешь — нет. То, что есть определенные проблемы в нашей стране, — это 100 процентов. Но говорить, что так всё ужасно — это вообще…
Он имеет право на это мнение. Мы же позиционируем себя как свободная страна. Он хочет говорить — пусть говорит. Кто-то с ним согласен, кто-то — нет. Я с ним в каких-то вещах согласен, но в целом — нет», — сказал Дзюба в интервью, опубликованном на канале «Рашен Football» в YouTube.
- 13 августа 2019
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