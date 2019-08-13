«Матч ТВ» отменил трансляцию матча Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар». Вместе этого телеканал показывает встречу отборочного раунда Лиги чемпионов «Аякс» — ПАОК. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Порту» — «Краснодар».

«Матч ТВ» сообщил, что трансляция была отменена по независящим от канала причинам. Подробности на данный момент не разглашаются.

В первом матче команд, который состоялся в Краснодаре 7 августа, победу со счётом 1:0 одержал «Порту». Единственный гол был забит полузащитником Сержиу Оливейрой. Команда, оказавшаяся сильнее по итогам этого противостояния, попадёт в раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Истанбул Башакшехир» — «Олимпиакос».