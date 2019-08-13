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Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Прозвучал финальный свисток в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Брюгге». Встреча состоялась в столице Украины на НСК «Олимпийский» и завершилась со счётом 3:3.

Уже на 6-й минуте хозяевам удалось выйти вперёд благодаря точному удару полузащитника Виталия Буяльского. Под занавес первого тайма, на 38-й минуте, бельгийская команда восстановила равенство в счёте усилиями защитника Симона Дели. В начале второй половины встречи, на 50-й минуте, «Динамо» вновь повело в счёте — гол забил хавбек Владимир Шепелев. В концовке матча составы обеих команд уменьшились — с поля были удалены защитник Никита Бурда и нападающий Перси Тау. На 88-й минуте отличился полузащитник гостей Руд Вормер. В добавленное время соперники обменялись голами — автогол забил защитник Брандон Мехеле, также забитым мячом отметился форвард Луа Опенда.

«Динамо» выбыло из квалификации Лиги чемпионов. В первом матче «Брюгге» одержал победу со счётом 1:0. В раунде плей-офф бельгийская команда встретится с победителем пары «Базель» — ЛАСК.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2019, вторник. 20:30 МСК
Динамо К
Киев, Украина
3 : 3
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 – Буяльский – 6, 1:1 – Дели – 38, 2:1 – Шепелев – 50, 2:2 – Вормер – 88, 3:2 – Мехеле – 90+3 (автогол), 3:3 – Опенда – 90+5
Удаления: Бурда, 82 – Тау, 84
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