«Порту» — «Краснодар»: Сулейманов оформил дубль, российская команда ведёт 3:0

В Порту на стадионе «Драгау» проходит матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 34-й минуте матча при счёте 0:2 полузащитник российской команды Магомед-Шапи Сулейманов оформил дубль и довёл счёт до разгромного.



В первом матче команд, который состоялся в Краснодаре 7 августа, победу со счётом 1:0 одержал «Порту». Единственный гол был забит полузащитником Сержиу Оливейрой.



Команда, оказавшаяся сильнее по итогам этого противостояния, попадает в раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Истанбул Башакшехир» — «Олимпиакос». С полной турнирной сеткой квалификации Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

Видео гола можно посмотреть в «Телеграме».