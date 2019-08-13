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«Порту» — «Краснодар»: Сулейманов оформил дубль, российская команда ведёт 3:0

«Порту» — «Краснодар»: Сулейманов оформил дубль, российская команда ведёт 3:0
Футбол / Лига чемпионов 0

В Порту на стадионе «Драгау» проходит матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте матча при счёте 0:2 полузащитник российской команды Магомед-Шапи Сулейманов оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

В первом матче команд, который состоялся в Краснодаре 7 августа, победу со счётом 1:0 одержал «Порту». Единственный гол был забит полузащитником Сержиу Оливейрой.

Команда, оказавшаяся сильнее по итогам этого противостояния, попадает в раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Истанбул Башакшехир» — «Олимпиакос». С полной турнирной сеткой квалификации Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

Видео гола можно посмотреть в «Телеграме».

«Порту» — «Краснодар»: Сулейманов удвоил преимущество гостей
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