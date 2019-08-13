Генич — об отмене трансляции матча «Порту» — «Краснодар»: мы сегодня все жертвы

Телекомментатор Константин Генич ответил на сообщения зрителей в связи с отменой трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» на канале «Матч ТВ».



«Что может сделать канал, если права на трансляцию у клуба и он вообще никому их не продал, а решил только в своём приложении показывать? Не надо изгаляться в остроумии, мы сегодня все жертвы», — написал Генич на странице в «Твиттере».



«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи «Порту» — «Краснодар». После перерыва «быки» ведут в счёте — 3:0.



В первом матче команд, который состоялся в Краснодаре 7 августа, победу со счётом 1:0 одержал «Порту». Единственный гол был забит полузащитником Сержиу Оливейрой. Команда, оказавшаяся сильнее по итогам этого противостояния, попадёт в раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Истанбул Башакшехир» — «Олимпиакос».

Стало известно, почему «Матч ТВ» не показал матч «Порту» — «Краснодар»