«Порту» — «Краснодар»: видео голов

В Порту на стадионе «Драгау» проходит матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В настоящий момент счёт в матче — 1:3. Голы можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

Видео первого гола «Краснодара» (Тонни де Вильена, 0:1).

Видео второго гола «Краснодара» (Магомед-Шапи Сулейманов, 0:2).

Видео третьего гола «Краснодара» (Магомед-Шапи Сулейманов, 0:3).

Видео гола «Порту» (Зе Луиш, 1:3).

В первом матче команд, который состоялся в Краснодаре 7 августа, победу со счётом 1:0 одержал «Порту». Единственный гол был забит полузащитником Сержиу Оливейрой.



Команда, оказавшаяся сильнее по итогам этого противостояния, попадает в раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Истанбул Башакшехир» — «Олимпиакос». С полной турнирной сеткой квалификации Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».