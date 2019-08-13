«Аякс» совершил камбэк в матче с ПАОКом и вышел в следующий раунд отбора ЛЧ

Прозвучал финальный свисток в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Аяксом» и ПАОКом. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» и завершилась со счётом 3:2.
На 23-й минуте греческая команда вышла вперёд усилиями нападающего Диего Бисесвара. На 32-й минуте форвард хозяев Душан Тадич не реализовал пенальти, однако на 43-й минуте ему удалось исправиться. На 79-й минуте защитник Николас Тальяфико вывел «Аякс» вперёд, а на 85-й минуте Тадич вновь забил с одиннадцатиметровой отметки. Окончательный счёт в матче установил Бисесвара, оформивший дубль на 93-й минуте.
ПАОК выбыл из квалификации Лиги чемпионов. В первом матче соперники сыграли вничью со счётом 2:2. В раунде плей-офф «Аякс» встретится с АПОЭЛом.
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