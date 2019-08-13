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«Аякс» совершил камбэк в матче с ПАОКом и вышел в следующий раунд отбора ЛЧ

«Аякс» совершил камбэк в матче с ПАОКом и вышел в следующий раунд отбора ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Прозвучал финальный свисток в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Аяксом» и ПАОКом. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» и завершилась со счётом 3:2.

На 23-й минуте греческая команда вышла вперёд усилиями нападающего Диего Бисесвара. На 32-й минуте форвард хозяев Душан Тадич не реализовал пенальти, однако на 43-й минуте ему удалось исправиться. На 79-й минуте защитник Николас Тальяфико вывел «Аякс» вперёд, а на 85-й минуте Тадич вновь забил с одиннадцатиметровой отметки. Окончательный счёт в матче установил Бисесвара, оформивший дубль на 93-й минуте.

ПАОК выбыл из квалификации Лиги чемпионов. В первом матче соперники сыграли вничью со счётом 2:2. В раунде плей-офф «Аякс» встретится с АПОЭЛом.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2019, вторник. 21:30 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
3 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 – Бисесвар – 23, 1:1 – Тадич – 43 (пен), 2:1 – Тальяфико – 79, 3:1 – Тадич – 85 (пен), 3:2 – Бисесвар – 90+3
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