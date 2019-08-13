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«Матч ТВ» обвинил «Порту» в нарушении условий подписанного контракта

«Матч ТВ» обвинил «Порту» в нарушении условий подписанного контракта
Футбол / Лига чемпионов 0

Телеканал «Матч ТВ» объяснил отсутствие трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».

«Телевизионные права на данный матч принадлежат непосредственно клубу «Порту». Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча. Вещание матча проходит исключительно в официальном клубном приложении «Порту».

Даже усилия наших друзей из «Краснодара» не смогли изменить эту драматическую ситуацию.

Мы приносим извинения и еще больше желаем «быкам» победы», — говорится в заявлении телеканала.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Краснодар».

«Порту» — «Краснодар»: видео голов
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