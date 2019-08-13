«Матч ТВ» обвинил «Порту» в нарушении условий подписанного контракта

Телеканал «Матч ТВ» объяснил отсутствие трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».



«Телевизионные права на данный матч принадлежат непосредственно клубу «Порту». Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча. Вещание матча проходит исключительно в официальном клубном приложении «Порту».



Даже усилия наших друзей из «Краснодара» не смогли изменить эту драматическую ситуацию.



Мы приносим извинения и еще больше желаем «быкам» победы», — говорится в заявлении телеканала.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Краснодар».

«Порту» — «Краснодар»: видео голов