«Матч ТВ» обвинил «Порту» в нарушении условий подписанного контракта
Телеканал «Матч ТВ» объяснил отсутствие трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
«Телевизионные права на данный матч принадлежат непосредственно клубу «Порту». Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча. Вещание матча проходит исключительно в официальном клубном приложении «Порту».
Даже усилия наших друзей из «Краснодара» не смогли изменить эту драматическую ситуацию.
Мы приносим извинения и еще больше желаем «быкам» победы», — говорится в заявлении телеканала.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Краснодар».
«Порту» — «Краснодар»: видео голов
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