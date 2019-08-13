«Краснодар» обыграл «Порту» и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов
В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» принимал «Краснодар». Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась победой «быков» со счётом 3:2.
Голами в составе «Краснодара» отметились полузащитник Тонни де Вильена, открывший счёт на 3-й минуте, и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, который забил два гола — на 14-й и 34-й минутах. За «Порту» забили форвард Зе Луиш, ранее выступавший в составе «Спартака», и хавбек Луис Диас.
Первый матч с Краснодаре завершился победой «Порту» со счётом 1:0. Таким образом, согласно правилу выездного гола, победу в противостоянии одержал «Краснодар». Именно российская команда вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Олимпиакосом».
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