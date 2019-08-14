Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20. По их итогам стали известны все участники раунда плей-офф.
В следующем раунде сыграют следующие пары:
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Русенборг» (Тронхейм, Норвегия)
«Олимпиакос» (Пирей, Греция) – «Краснодар» (Россия)
ЛАСК (Линц, Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)
АПОЭЛ (Никосия, Кипр) – «Аякс» (Амстердам, Нидерланды)
ЧФР (Клуж, Румыния) – «Славия» (Прага, Чехия)
«Янг Бойз» (Берн, Швейцария) – «Црвена Звезда» (Белград, Сербия)
Матчи раунда плей-офф состоятся 20/21 и 27/28 августа. С полной турнирной сеткой квалификации нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей соревнования доступно здесь.
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