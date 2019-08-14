Работники «Порту» не пустили журналистов «Матч ТВ» на пресс-конференцию

Работники «Порту» не пустили журналистов «Матч ТВ» в микст-зону и на пресс-конференцию после ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Краснодаром» (2:3).
«Когда мы брали интервью у Сулейманова, нам всячески махали руками и требовали уйти с бровки. За нами шёл заплаканный футбольный клуб „Порту“. Сразу после интервью к нам подошёл мужчина — видимо, из футбольного клуба „Порту“. Он не представился и попросил покинуть стадион по непонятным причинам. Наши попытки пройти в микст-зону и на пресс-конференцию не увенчались успехом. Охранник попросил нас дождаться главного человека из пресс-службы „Порту“, который, видимо, с нами будет разбираться. Настоящая криминальная история. Нам даже пришлось перейти улицу, чтобы сделать включение. Возможно, нас ждёт разговор с полицией», — сказал журналист Денис Левко в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, ранее телеканал отменил трансляцию ответного матча и обвинил «Порту» в нарушении условий подписанного контракта. «Матч ТВ» опубликовал заявление, в котором утверждалось, что несмотря на все предварительные договорённости и наличие подписанного договора за полтора часа до игры «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча.
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