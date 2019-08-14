«Уфа» показала день из жизни Кругового

«Уфа» на своём официальном канале в YouTube опубликовала видеоролик, в котором показала день из жизни защитника Данила Кругового.



В ролике 21-летний футболист рассказывает о своём деревенском детстве, «Зените», полузащитнике ЦСКА Иване Облякове, переезде в Уфу и о многом другом.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу Кругового.



Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В минувшем сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 1 гол. Уфимская команда по итогам кампании заняла 14-е место в турнирной таблице, после чего сохранила место в первенстве по итогам стыковых игр. «Зенит» в свою очередь завоевал чемпионский титул.

