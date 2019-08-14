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«Матч» потроллил «Порту», назвав его игру с «Краснодаром» контентом для взрослых

«Матч» потроллил «Порту», назвав его игру с «Краснодаром» контентом для взрослых
Футбол / Лига чемпионов 0

Пресс-служба телеканала «Матч» в «Твиттере» пошутила над «Порту» после вылета команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Краснодаром» в 3-м раунде квалификации турнира.

«Извините, но у нас нет лицензии на показ контента для взрослых. «Краснодар» в первом тайме уничтожил «Порту» на «Драгау» и выстоял во втором», — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, первый матч в Краснодаре завершился победой «Порту» со счётом 1:0. Таким образом, согласно правилу выездного гола, действующему в еврокубках, победу в противостоянии одержал «Краснодар». Именно российская команда вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Олимпиакосом». С расписанием соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

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