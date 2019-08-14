Ари: игроки «Краснодара» боролись друг за друга, мы — молодцы

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу своей команды в ответном матче третьего раунда квалификационного этапа Лиги чемпионов с «Порту» (3:2).

Матч прошёл во вторник в Португалии и завершился со счётом 3:2 в пользу «Краснодара». Ари не принимал участия в игре из-за травмы. Напомним, что первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Порту».



«Сегодня мы молодцы, мы выиграли очень сложную игру, но отмечу, что все игроки «Краснодара» боролись друг за друга.



У нас практически не было времени на восстановление после последней игры в чемпионате России. Но мы смогли выполнить все наставления тренера, а главное, мы хорошо оборонялись, это и принесло нужный результат – победу.



Да, мы в основном играли в обороне и изредка атаковали, но против «Порту» сложно играть по-другому на их поле», – приводит слова Ари ТАСС.