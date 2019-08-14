«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Порту»

«Краснодар» опубликовал фотографию из раздевалки после победного матча с «Порту» (3:2) в рамках 3-го тура квалификации Лиги чемпионов.



Это первая победа для «Краснодара» в истории команды в рамках Лиги чемпионов. Первый матч завершился для «быков» поражением со счётом 0:1, но победа на территории противника со счётом 3:2 дала возможность им выйти в плей-офф. Для российского клуба игра в плей-офф турнира также будет первым опытом.



Следующим соперником «Краснодара» станет «Олимпиакос», который сумел обыграть «Истамбул» в гостях и дома (2:0, 1:0).



Матчи между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» пройдут 21 и 27 августа. Победитель выйдет в групповой этап турнира.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Краснодара»