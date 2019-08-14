Радость в раздевалке «Краснодара», стычка с Зе Луишем, слёзы «Порту». Фото матча

13 августа в Порту на стадионе «Драгау» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» одержал победу над «Порту». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «быков».

Голами в составе «Краснодара» отметились полузащитник Тонни де Вильена, открывший счёт на 3-й минуте, и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, который забил два гола — на 14-й и 34-й минутах. За «Порту» забили форвард Зе Луиш, ранее выступавший в составе «Спартака», и хавбек Луис Диас.

Первый матч в Краснодаре завершился победой «Порту» со счётом 1:0. Таким образом, согласно правилу выездного гола, победу в противостоянии одержал «Краснодар». Именно российская команда вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Олимпиакосом».

Лучшие кадры с матча «Порту» — «Краснодар» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Порту.