Главный тренер «Динамо» Киев Хацкевич обсудит своё будущее с президентом клуба

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов после ничьей на домашнем поле в матче с Брюгге (3:3). Первый поединок закончился поражением для бело-голубых 0:1.



«Мы начали матч агрессивно, забили быстрый гол. Но наш план заключался не только в агрессивном начале. Мы планировали поддерживать такой темп на протяжении всей встречи, планировали отвечать на каждую атаку. А мы почему-то начали делать не шаг вперёд, а шаг назад. Забили три мяча, но индивидуальные ошибки в обороне перечеркнули всё. Потому что чем выше уровень противника, тем жёстче за такие ошибки он наказывает.



Каждый год у нас новые надежды. На эти шесть игр мы выбрали 14-15 футболистов, которые должны были показать результат. В основном, это опытные футболисты, играющие в национальных сборных. Но к большому сожалению, о чём я уже сказал игрокам в раздевалке, хоть они и отдались полностью игре, в Лиге чемпионов нужно показывать на футбольном поле более качественный футбол. Нужно уметь давать больше, чем умеешь.



Мы показали характер, борьбу, но есть ещё технические моменты, ошибки, которые мы допускали при переходах из атаки в оборону. Игра в обороне и её результаты – моя проблема, поскольку я задействовал мало игроков. Нужно было дать поработать Шабанову, в то же время дать передохнуть Кадару. Каждому нужно переосмыслить свои действия. Я готов ко всему, но и футболисты тоже должны работать над собой, чтобы стать сильнее. Будет ли подниматься вопрос о моей отставке? Вы знаете, когда первый экзамен не сдаёшь, ко второму могут не допустить… Мы всё обсудим с президентом», — приводит слова Хацкевича пресс-служба „Динамо“.

Киевское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов