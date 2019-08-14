Игнатьев: многие россияне не верили в «Краснодар»! Посвящаю эту победу им

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев подчеркнул, что победа его команды над «Порту» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов является ответом всем критикам и сомневающимся в «быках».
В первом матче «Краснодар» проиграл португальцам со счётом 0:1, но в ответной игре победил со счётом 3:2, что вывело чёрно-зелёных в плей-офф Лиги чемпионов.
«Краснодар» – мой дом. Я ни капли не сомневался в своей команде и в своих партнерах. Эта победа над «Порту» стала исторической для «Краснодара». Поздравляю всех с победой!
Я видел много людей из своей же страны, которые не верят в команду! Я теперь посвящаю эту победу им, потому что надо верить и болеть за свою команду и своих ребят», — приводит слова Игнатьева ТАСС.
В плей-офф «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом». Первая игра пройдёт в Пирее 21 августа, ответная — 27 августа в Краснодаре.
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